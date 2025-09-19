El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, este jueves en el Palacio de la Moncloa. A. Pérez Meca / Europa Press

Sánchez quita hierro a que el canciller Merz no hable de «genocidio» en Gaza en pleno choque con Feijóo

El mandatario alemán da largas a la petición del Gobierno español para que el catalán sea oficial en la UE como exige el acuerdo de investidura con Junts

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025

Lo que política exterior es una minucia, puede convertirse en una sima gigantesca cunado se trata de la política nacional. Y más en un clima ... de tensión como el que se vive desde hace meses en el Parlamento español. Apenas un día después de que Pedro Sánchez y todos sus ministros dedicaran la sesión de control al Gobierno en el Congreso a afear al primer partido de la oposición su actitud «equidistante» e incluso su «cobardía» por resistirse a utilizar la palabra «genocidio» para referirse la matanza de civiles en Gaza por parte del Ejército israelí, el jefe del Ejecutivo se mostró este jueves comprensivo con las reticencias del canciller alemán, Friedrich Merz, a seguir su ejemplo y utilizar el término sin miramientos.

