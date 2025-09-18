El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Keir Starmer han comparecido este jueves juntos durante la visita del primero al Reino Unido. EFE

Trump admite diferencias con Starmer sobre Israel y exige la liberación inmediata de los rehenes

El presidente de EE UU asegura que el reconocimiento del Estado palestino, por el que aboga el Reino Unido, es «una de nuestras pocas discrepancias»

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:59

«Estados Unidos y el Reino Unido han hecho más por este planeta que cualquier otra pareja de naciones en la historia de la humanidad», ... afirmó Donald Trump al llegar su turno, tras la intervención de Keir Starmer, en la rueda de prensa conjunta celebrada este jueves en la residencia de Chequers tras el encuentro entre ambos mandatarios en el segundo y último día de la visita de Estado del presidente norteamericano a territorio británico. El inquilino de la Casa Blanca insistió en que ambos países están «unidos para siempre» y reiteró que el vínculo transatlántico constituye, en sus palabras, «una relación como ninguna otra en el mundo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  3. 3

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  4. 4 Para Alex Corretja la pista de la Magdalena «es la más emblemática de la historia de la Copa Davis»
  5. 5

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  6. 6

    El Gobierno encara la crisis de Ryanair con rutas a Sofía, Lanzarote y Almería en verano
  7. 7

    Almacenes Lavín adquiere Tomás Gómez y continúa su proceso de expansión
  8. 8

    Preocupación en San Felices por la «falta de control» de un albergue no regulado
  9. 9 Varias calles se cerrarán al tráfico este domingo por la celebración del Triatlón Ciudad de Santander
  10. 10

    Gema Igual insiste con el aparcamiento de Joaquín Costa tras dos concursos desiertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Trump admite diferencias con Starmer sobre Israel y exige la liberación inmediata de los rehenes

Trump admite diferencias con Starmer sobre Israel y exige la liberación inmediata de los rehenes