Sánchez, sobre Fernández Vara: «Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España»

El presidente del Gobierno muestra su respeto y tristeza por el fallecimiento del expresidente extremeño

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:40

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su respeto y tristeza por la muerte del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, que ha ejercido en ... los últimos tiempos como vicepresidente del Senado.

