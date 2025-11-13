El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García. Efe

El Senado llamará a la 'comisión Koldo' a la secretaria general de Moncloa

Los populares piden la comparecencia de Judith González Pedraz tras su imputación por un presunto delito de malversación de caudales públicos

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

El PP no afloja en el Senado y llamará a la 'comisión Koldo' a la actual secretaria general de Presidencia, Judith Alexandra González Pedraz, ... para que «explique el uso de recursos públicos en los negocios privados de Begoña Gómez». «España no merece un presidente cercado por la corrupción. España no merece un Gobierno de mentiras y deslealtad. Por eso, seguiremos trabajando para destapar la verdad, la corrupción y la traición», aseveró la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García, aunque no ha concretado la fecha en la que se producirá la comparecencia

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  2. 2

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  3. 3

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  4. 4 Pimientos rellenos de setas para llevar el otoño a la mesa
  5. 5

    El Gobierno regional impone las primeras multas por fraude en las viviendas de protección
  6. 6

    La borrasca Claudia deja rachas huracanadas de hasta 183 km/h en Fuente Dé y más de 27º en la costa
  7. 7

    Los cántabros, sin prisa por la nueva baliza de tráfico
  8. 8 La lluvia se alía con los equipos de extinción y solo queda activo el de Cillorigo de Liébana
  9. 9

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  10. 10

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Senado llamará a la 'comisión Koldo' a la secretaria general de Moncloa

El Senado llamará a la &#039;comisión Koldo&#039; a la secretaria general de Moncloa