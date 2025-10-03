El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán. Efe

El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI

El juez del alto tribunal le mantiene en la cárcel y recrimina al exdirigente socialista que intente involucrar como sea a los servicios secretos

M. S. P. / A. A.

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:26

Comenta

El Tribuna Supremo no da la más mínima credibilidad al intento de Santos Cerdán de involucrar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un complot ... contra su persona para derribar su carrera política, primero, y encarcelarlo después. El juez Leopoldo Puente ha rechazado el último recurso presentado por la defensa del exdirigente socialista y ha ratificado su permanencia en prisión al considerar que prevalece el riesgo de que Cerdán pudiera alterar, ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  2. 2

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales
  3. 3 El aroma de café conquista la calle San Francisco
  4. 4

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  5. 5

    Santander aprobará la Zona de Bajas Emisiones en un pleno extraordinario el próximo martes
  6. 6

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  7. 7 Los médicos cántabros están llamados hoy a una nueva jornada de huelga en todo el país
  8. 8

    Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»
  9. 9 Ramales sancionará a la Seguridad Social por el abandono de la finca de Trefilería
  10. 10

    Las protestas contra Israel llegan a Santander para pedir «el fin del genocidio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI

El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI