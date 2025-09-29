Santos Cerdán acompañó a Chivite a reuniones a ministerios sobre obra pública como diputado navarro

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha desvelado este lunes que pidió al que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión preventiva ... desde el pasado 30 de junio por su implicación en el denominado 'caso Koldo', que le acompañara en calidad de diputado socialista por la comunidad foral a algunas reuniones en ministerios para lograr inversiones para obra pública.

Durante su comparecencia en el Senado, en el marco de la comisión de investigación por los contratos de la presunta trama que anidaba en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021, Chivite ha explicado que la presencia de Cerdán versó sobre las adjudicaciones de la carretera N-121-A, si bien ha recalcado que nunca habló con él, en concreto, sobre la licitación del túnel de Belate. Una adjudicación que está en el ojo de la instrucción en el Tribunal Supremo por la presencia de la empresa navarra Servinabar, bajo la dirección del imputado Antxon Alonso, junto a Acciona, cuyo exdelegado territorial Fernando Merino también está encausado en la causa que se sigue en el alto tribunal.

Según ha declarado la presidenta socialista a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), hubo ninguna «ilegalidad» en estos trabajos, tal y como señalan los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA). «En varias ocasiones me ha acompañado el señor Santos Cerdán en algunas de las reuniones que he mantenido en los ministerios, y se lo solicitaba yo en algunas ocasiones, y en otras ocasiones no se lo pedía», ha explicado Chivite.

«Santos Cerdán era diputado por Navarra, y desde luego, la tarea de los diputados y senadores es velar por reclamar esas tareas, esa falta de infraestructuras y esa falta de inversiones del Gobierno de España en Navarra, y me acompañaba en esa calidad de diputado», ha agregado.

De la misma forma, Chivite ha insistido en la idea de que los cargos políticos «no influyen» en las tramitaciones administrativas. «Desde que soy presidenta del Gobierno (de Navarra), ha habido más de mil licitaciones, más de mil mesas de contratación. Mi única directriz política es que esta obra era un proyecto de legislatura: esa es la directriz política que debía cometerse, con plena seguridad jurídica», ha abundado.

En una intervención tensa, marcada por las llamadas al orden del presidente de la comisión, Eloy Suárez Lamata (PP), a los senadores del PSOE por sus interrupciones, Chivite se ha referido, asimismo, sobre la ascensión de Óscar Chivite como consejero de Cohesión Territorial, señalado como su tío, un extremo que la presidenta ha querido negar. «Óscar Chivite no es hermano de mi padre. Mi tío, no es», ha expresado.

«Falsas acusaciones» y «circo romano»

Al ser preguntada sobre si Santos Cerdán influyó en el nombramiento del exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, Chivite ha defendido que le eligió para el cargo por criterios de «trayectoria personal, confianza en su capacidad de trabajo y confianza personal». «En las decisiones que tomo me suele gustar escuchar la opinión de los compañeros. Lo comenté con muchos compañeros», ha aseverado la presidenta de Navarra.

Del mismo modo, la compareciente ha reivindicado desde el Senado su «honorabilidad» y ante las «falsas acusaciones» de corrupción en el 'caso Koldo', a la vez que ha acusado a los populares de usar su mayoría en la Cámara Alta para crear una comisión de investigación que, a su juicio, se ha convertido en un «circo romano».

«Vengo a defender la honorabilidad de mi Gobierno, de todos los consejeros y consejeras y desde luego también la mía propia», ha proclamado Chivite, que ha desdeñado las «falsas acusaciones» que le están haciendo de corrupción e insistiendo en que no ha cometido «ninguna ilegalidad».