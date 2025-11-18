El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas
Ábalos, en el centro, y Cerdán y Koldo en una foto del viaje oficial a Marruecos en 2019 R.C

La trama saltó fronteras: Cerdán facilitó contactos a Koldo de ministros de Marruecos para favorecer a Acciona

El exdirigente socialista, que también hizo gestiones en Gabón, se 'empotró' en un viaje oficial de Ábalos al país vecino que incluía encuentros con los dirigentes del Gobierno de Rabat

Melchor Sáiz-Pardo
Sara I. Belled

Melchor Sáiz-Pardo y Sara I. Belled

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:38

Comenta

La trama corrupta que encabezaba Santos Cerdán extendió sus tentáculos fuera de España -en concreto en Marruecos y Gabón- y lo hizo gracias a la ... ayuda del entonces recién nombrado ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y de su exasesor, Koldo García. Y es que, según revela el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) hecho público este martes, Cerdán maniobró para favorecer a Acciona, que estaba interesada en participar para construir el nuevo puerto industrial de Kenitra (Marruecos) hasta el punto de autoincluirse en una comitiva oficial del Gobierno al país vecino, a pesar de no tener cargo alguno en el Ejecutivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  2. 2

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  3. 3

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  4. 4

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  5. 5

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  6. 6

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  7. 7

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  8. 8

    La Colonia del Mar tendrá nuevas aceras, carreteras, aparcamientos y servicios
  9. 9

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  10. 10

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La trama saltó fronteras: Cerdán facilitó contactos a Koldo de ministros de Marruecos para favorecer a Acciona

La trama saltó fronteras: Cerdán facilitó contactos a Koldo de ministros de Marruecos para favorecer a Acciona