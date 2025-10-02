El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras R.C

La UCO pide las cuentas de los exjefes de ADIF y Carreteras en busca de mordidas

Los agentes recuerdan al juez que Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero fueron «facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones» de obra pública del 'caso Koldo'

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:34

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido a Ismael Moreno, instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, poder acceder a ... las cuentas y productos bancarios de la exdirectora de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Francisco Javier Herrero. Ambos están siendo investigados en la causa y, según los audios intervenidos a Koldo García, exasesor ministerial de José Luis Ábalos, habrían participaron en el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública, hasta el punto de que en uno de esos audios se escucha a Pardo de Vera alertar a García de que los contratos a una empresa en concreto debían de ser más discretos.

