El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Fúster, portavoz de Vox, en la rueda de prensa EFE

Vox deja en el aire su apoyo a una moción de censura instrumental para sacar a Sánchez del Gobierno

«Cuando alguien la presente, haremos pública nuestra posición», asegura el partido de Santiago Abascal

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:28

Comenta

Vox ha dejado este lunes en el aire su hipotético apoyo a una moción de censura del PP contra Pedro Sánchez que cuente con ... el apoyo de Junts. «Cuando alguien presente esa moción de censura haremos pública nuestra posición», ha asegurado el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster. De esta forma, Vox no cierra la puerta a esta iniciativa parlamentaria si tiene un fin instrumental, es decir, que se marque como objetivo sacar del Gobierno a Sánchez, pero reitera sus condiciones para un voto favorable: que sea para convocar elecciones inmediatamente y que no haya cesiones al separatismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La misteriosa muerte de Alejandro Mencía
  2. 2

    Los ganaderos que nunca se rinden
  3. 3

    El gran cambio urbanístico de Santander, Torrelavega y Camargo llega con el tren
  4. 4

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  5. 5

    La Sareb mantiene aún más de 2.000 activos en Cantabria con 690 viviendas y 300 suelos
  6. 6

    Jeremy llama a la puerta del Mundial
  7. 7

    El coste del curso universitario en Cantabria varía entre los 3.500 y los 16.000 euros anuales
  8. 8 Cerca de mil deportistas se reúnen en la Carrera Popular de El Diario Montañés
  9. 9

    La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal
  10. 10

    La carrera política del Ayuntamiento de Santander se traslada a las redes sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Vox deja en el aire su apoyo a una moción de censura instrumental para sacar a Sánchez del Gobierno

Vox deja en el aire su apoyo a una moción de censura instrumental para sacar a Sánchez del Gobierno