El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Vox, Santiago Abascal, el lunes en Cáceres.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, el lunes en Cáceres. EP

Vox pilotará desde Madrid la negociación para elegir al sustituto de Mazón

El partido de Santiago Abascal prioriza el programa político del candidato que propongan los populares frente a los nombres

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

Vox pilotará desde Madrid la negociación con el PP para elegir al nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, pero para el partido de Santiago ... Abascal, la prioridad no será el nombre del candidato que los populares pongan sobre la mesa, sino las propuestas que se incluyan en el programa de gobierno. «Nos da igual el perfil del candidato que sustituya a Carlos Mazón, priorizamos la propuesta política», explican fuentes de Vox.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  2. 2

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  3. 3

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  4. 4

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  5. 5 Cartes vuelve a apostar por el Parque Mágico, la decoración del Camino Real y el Mercado de Navidad
  6. 6

    Cabezón de la Sal traerá desde México los restos de Matilde de la Torre
  7. 7

    La Roma estudia llevarse a Jeremy
  8. 8

    Gema Igual se suma a la petición de fondos para repatriar al cántabro hospitalizado en Vietnam
  9. 9

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  10. 10

    Suances denunciará varias instalaciones ilegales en el entorno de la playa de Tagle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Vox pilotará desde Madrid la negociación para elegir al sustituto de Mazón