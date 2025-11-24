Vox se querella contra Sánchez por falso testimonio tras declarar en el Senado que no conocía a Antxón Alonso

Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez por falso testimonio al considerar que el presidente del Gobierno mintió en su ... comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la 'operación Delorme' cuando aseguró que no conocía a Antxón Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinabar. El partido de Santiago Abascal quiere que los jueces investiguen si el presidente cometió el 30 de octubre en la Cámara alta un delito de falso testimonio en sede parlamentaria tipificado en el artículo 502 del Código Penal.

La querella de Vox se hace eco de sendas informaciones publicadas por El Español y Onda Cero en las que se desvela que Sánchez, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, y Cerdán mantuvieron varios encuentros entre el 24 y el 31 de mayo de 2018, poco después de la sentencia de la Audiencia Nacional por el 'caso Gürtel' y unos días antes de la moción de censura que descabalgó al Gobierno de Mariano Rajoy. Estas supuestas reuniones, en las que también participó Koldo García, estuvieron organizadas por Antxon Alonso. «Este Gobierno existe porque se apoya en terroristas como Otegi», ha indicado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, tras la reunión este lunes del Comité de Acción Política de la formación.

Tanto Sánchez como Otegi han desmentido este lunes la existencia de estas reuniones. El presidente del Gobierno ha asegurado que «eso es mentira». Por su parte, el líder de Bildu ha afirmado que «es rotundamente falso que existiera esa reunión«. »Creo que tengo acreditada cierta credibilidad ante nuestro pueblo. Nunca he hablado con Pedro Sánchez. Aquí lo que se trata es de mentir descaradamente», ha dicho Otegi, que ha comparado esta noticia con el 11-M. «Entonces hubo gente que mintió para ganar unas elecciones, y hoy los mismos vuelven a mentir para intentar tumbar el Gobierno de Sánchez», ha afirmado.

En el Senado, el presidente del Gobierno respondió «no lo conozco, que yo recuerde», a la pregunta sobre si conocía a Antxon Alonso. Como diligencias, Vox ha reclamado la declaración ante el Supremo de Sánchez y de todos los supuestos participantes en la reunión.

Negociación en la Comunidad Valenciana

Fúster también ha exigido al candidato del PP a la presidencia de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que en su discurso de investidura se comprometa públicamente con las exigencias de Vox en inmigración, Pacto Verde y construcción de infraestructuras hídricas para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la dana si quiere contar con el apoyo del partido de Abascal.

«Queremos escuchar exactamente cuál es la posición y los compromisos de Pérez Llorca. Vamos a estar muy atentos. Los acuerdos por escrito con el PP no sirven para nada porque nos han engañado muchas veces», ha criticado el portavoz nacional del partido, que en cualquier caso, ha confiado en que «todo vaya bien».

«Si vemos nítido que va a hacer lo mejor para los valencianos, ahí estaremos. Pero si comienza a pastelear con el bipartidismo, no le daremos nuestro apoyo», ha afirmado Fúster. «Hemos aprendido a bofetadas que los acuerdos por escrito son papel mojado. Aunque ya tenemos una impresión, vamos a esperar a su discurso de investidura», ha señalado.