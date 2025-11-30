Con gran y profundo pesar despedimos a Manuel Gutiérrez Pascual, viudo de doña Florinda Aja Gómez, conocido cariñosamente por sus amigos como Lolo.

Manuel fue ... uno de los seis varones que, junto con sus cuatro hermanas, conformaron la familia Gutiérrez Pascual, una familia muy conocida en el municipio de Entrambasaguas y pueblos de alrededor.

Lolo fue un puntal en la empresa y en la vida diaria y se convirtió en una figura clave y un trabajador infatigable. En 1974, junto con sus hermanos, constituyó la empresa Construcciones Gutiérrez Pascual, S. A., donde no solo aportó su gran valía como profesional en la construcción, sino también su calidad humana. Fue un gran vecino y una excelente persona para todos los que tuvimos la suerte de conocerlo y de tratar con el.

Tras su jubilación, Lolo cultivó con gran pasión una de sus grandes aficiones: la creación de tallas en madera, de manera que deja como legado preciosas tallas y obras en madera, fruto de su gran trabajo, esfuerzo y dedicación.

Sin embargo, su otra gran pasión de toda la vida fue el deporte de los bolos, una afición a la que dedicó un gran esfuerzo y colaboración, además de un compromiso inquebrantable con todo lo relacionado con este deporte. En el año 1986, asumió la presidencia de la Peña Bolística Elechino. Junto a Francisco Crespo como secretario, ambos se hicieron cargo hasta el año 2011.

En 1988, se inició el patrocinio de la empresa Construcciones Gutiérrez Pascual. Gracias a la colaboración de Los Pasiegos de Hoznayo, el equipo pudo utilizar su bolera cubierta para disputar la liga.

Junto con sus hermanos, creó Construcciones Gutiérrez Pascual, donde plasmó su valía humana y profesional

El mismo año, el Ayuntamiento de Entrambasaguas, con Roberto Estades Schumann como alcalde, cedió un terreno junto al actual ayuntamiento. Lolo, como presidente, se puso 'manos a la obra' y, con la ayuda de jugadores de la peña, directivos y seguidores, construyó la bolera municipal de Entrambasaguas. Fue inaugurada el 19 de marzo de 1989 con un interpeñas entre Liérganes, Los Pasiegos, Pámanes y Elechino. Esta es actualmente el corazón bolístico del municipio de Entrambasaguas.

Manuel Gutiérrez Pascual (Lolo) fue, en resumen, una persona sencilla, muy trabajadora y profundamente querida y comprometida en su comunidad. Su impacto en el municipio y, especialmente, en el deporte de los bolos de Entrambasaguas será un recuerdo imborrable.

Nuestras más sinceras condolencias a toda su familia y, en especial, a sus hijos Pedro, Ana y María del Mar.

Lolo, descansa en paz.