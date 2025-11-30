El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manuel Gutiérrez Pascual. Sánchez Sardón

Obituario | Manuel Gutiérrez Pascual

Expresidente de la Peña Bolística Elechino
Adiós al presidente y mecenas de los bolos de Entrambasaguas

Luis Ángel Sánchez Sardón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:17

Con gran y profundo pesar despedimos a Manuel Gutiérrez Pascual, viudo de doña Florinda Aja Gómez, conocido cariñosamente por sus amigos como Lolo.

Manuel fue ... uno de los seis varones que, junto con sus cuatro hermanas, conformaron la familia Gutiérrez Pascual, una familia muy conocida en el municipio de Entrambasaguas y pueblos de alrededor.

