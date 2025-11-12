Adiós a Vicky del Valle, una «nadadora extraordinaria»

El pasado 30 de septiembre falleció a los 80 años de edad Margarita Victoria González Martín, también conocida como Vicky del Valle y como protagonista ... de numerosas hazañas en el agua. Tal y como recuerda su hermana Mar, Del Valle fue una muy buena nadadora que, además de hitos deportivos, logró «inspirar» a mucha gente a su alrededor.

La natación se convirtió muy pronto en una de sus grandes pasiones, que, la convirtió a su vez en una «figura emblemática» de este deporte. No en vano, nació en una familia apasionada del mar. Su padre fue el santanderino Alonso González, por todo el mundo conocido como Alonso el Buzo, que ejerció como tal a profundidades de vértigo y que está considerado como uno de los mejores profesionales «de la historia del buceo en España». De hecho, Alonso el Buzo forma parte de la Ruta de los Ilustres de Santander, dado que protagonizó numerosos rescates de barcos hundidos y hallazgos como los del acorazado 'España'. Una placa en su recuerdo luce en la pared del Centro de Formación Náutico-Pesquera de la capital cántabra.

A Mar González no le cabe duda de que su hermana será recordada, entre otras cosas. por su entrega a la natación, y, «particularmente, por ser la primera nadadora santanderina que realizó la travesía entre Galizano y la capital cántabra». Tenía entonces 16 años, recuerda. Como «extraordinaria nadadora» que fue, también trató de cruzar el Estrecho de Gibraltar en dos ocasiones, aunque las condiciones meteorológicas le impidieron completar la hazaña. La prensa del momento siguió sus entrenamientos. «Vicky del Valle debe ir al Estrecho», recogía este periódico en julio de 1962.

Del Valle se casó con José Manuel Aguilar Boj. Su hijo José Manuel, conocido como Pepe Aguilar, ha sido jugador del Racing de Santander, y, en la actualidad sigue vinculado al fútbol como entrenador. Tanto él como Claudia, su otra hija, fueron otra de las «grandes pasiones» de Margarita Victoria González Martín, y ahora ambos la recuerdan «con cariño y admiración», según destaca su tía, que considera que el «legado» de esta santanderina continúa vivo en sus nietos José Manuel y Daniela, «quienes, sin duda, han heredado su pasión por el deporte y la vida». Porque además de deportista, fue también una gran lectora –«devoraba libros» desde pequeña– y una gran viajera, se despide su hermana Mar.