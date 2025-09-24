El Barbero de La Cavada, un hombre polifacético, divertido y generoso
Jose Antonio Abascal
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00
Si dijésemos que ha muerto Raúl pondríamos al finado una cara indefinida; pero si decimos que ha fallecido Raúl, el Barbero de La Cavada, emerge ... entonces un rostro especial de hombre popular y divertido, y de un amigo entrañable.
Raúl era una persona polifacética que convertía su barbería en cátedra deportiva o en tribuna política; unas veces era lugar de saber ganadero y otras de mirada crítica de la realidad social.
Entre discusiones y debates, la barbería era la universidad popular de La Cavada. Pero Raúl, sobre todo, era una gran persona. Condescendiente con muchas cosas, pero la Peña Bolística y el Barça eran líneas rojas que nadie podía traspasar. Persona sociable, de relación fácil, generoso en la fiesta, abierto a todos y difícil contrincante en partida de cartas.
Rául seguía siendo vicepresidente de la Peña Bolística Riotuerto. Los bolos constituían parte de su propio ser. Décadas entregado a la Peña. Conocedor del mundo de los bolos desde la infancia en su Rucandio natal.
Pasión, orgullo y fidelidad sentía por el Barça. Retorcía argumentos futbolísticos para salir victorioso en las disputas dialécticas que sostenía con quienes le provocaban tocándole su fibra más sensible.
Quienes hemos sido cercanos a él sentimos su muerte como si algo de nosotros mismos hubiese muerto, al tiempo que reconocemos con agradecimiento lo que nos enseñó, los momentos que juntos pasamos y el espacio de amistad que nos brindó.
A su familia queremos agradecerle el regalo que nos hicieron con la amistad de Raúl y decirles que pueden estar orgullosos de haber tenido en su seno a una buena persona, entrañable, generosa y querida.
Y es a vosotros, los más íntimos que sentís con más hondura su pérdida, a quienes transmitimos nuestro cariño y amistad. Estad seguros de que todo lo que enseñó y los buenos momentos vividos juntos no se perderán.
Y para ti, Mari, de una manera especial, que le supiste acompañar a lo largo de su vida y de cuidarle con mimo en sus últimos momentos, recibe nuestro agradecimiento y un gran abrazo de quienes tuvimos en Raúl a un verdadero amigo.
José Antonio Abascal, presidente de la Peña Bolística Riotuerto-Sobaos Los Pasiegos, firma el texto en nombre de todos los miembros de la junta directiva
