Hizo de Tanos el emblema de la cultura popular de Cantabria

En 24 horas, Torrelavega y Cantabria han perdido dos referentes imprescindibles en la reciente historia del folclore y de las tradiciones populares: el marcero Raúl ... Castillo y el danzante José Miguel Guerra, quien había nacido en 1938 en el barrio Quimaranes de Tanos.

Su educación transcurrió en las escuelas de de su pueblo hasta los 13 años, alternando los pocos estudios con la ayuda en casa, sallando patatas o cuidando el ganado en el monte. Con 14 años comenzó a trabajar en las bodegas de la familia Collado de Torrelavega, pasando con 31 años a La Continental (después Firestone) hasta su jubilación. Casado en 1964 con la vallisoletana Mariluz Pérez, ambos formaron una familia con sus hijos Luz Mari, José Miguel y David.

Desde niño siempre estuvo unido al folclore, tanto que con diez años ya danzaba el Día de Santa Ana en la pradera del mismo nombre, donde se celebraba a las patronas de su pueblo, tanto Santa Ana como la Virgen de las Nieves. Con siete años comenzó a aprender en la bolera de La Tabernuca, un bar cercano a su casa donde algunos vecinos se reunían para cantar y bailar, participando en 1950 en la creación del Grupo Infantil Virgen de las Nieves.

Según él mismo relataba en un perfil realizado por el grupo Legado, su vida folclorista empezó verdaderamente en la década de 1950, cuando el grupo de danzas de Tanos trasladó sus ensayos a los locales de la Sindical en Torrelavega. Fue allí donde aprendió a bailar la jota montañesa, la baila, el pericote o el baile del cuevanuco, bajo la tutela de los monitores Ignacio Acho y Pili Bartolomé.

En el año 1978, tras el fallecimiento del presidente del Grupo de Danzas de Tanos, Maximiliano Obeso, José Miguel asumió la dirección. El crecimiento decisivo del grupo ocurrió en la década de 1980. En 1988, José Miguel fue elegido presidente de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves. En 2012, en nombre de la Agrupación, recibió la Medalla de Oro de la Ciudad de Torrelavega por su extensa trayectoria. Y a finales de los años noventa del pasado siglo, José Miguel (Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves), José Luis Rivera (Nuestra Señora de Covadonga) y Josefina Blanco (San Pablo) fundaron la Escuela Municipal de Folclore de Torrelavega y, bajo su presidencia, se creó la Federación Cántabra de Agrupaciones de Folclore.

En abril del año 2023, el Ayuntamiento de Torrelavega, en pleno, nominó en su honor la plaza junto situada al Auditorium Los Picayos de Tanos.

Él dejó escrito su propio epitafio: «Yo no he tenido más que dos amores en mi vida: mi familia y la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos». Descanse en paz.