Juan Antonio González Morales. DM

OBITUARIO

Juan Antonio González, procurador y miembro de la Junta directiva de Seo/BirdLife
Juan Antonio González, pionero y maestro de la ornitología en Cantabria

Felipe González

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Nacido en junio de 1937, hoy nos ha dejado Juan Antonio González Morales, una personalidad más que destacada de la historia de la Sociedad Española ... de Ornitología de la que se hizo socio en 1960. Su amor a la naturaleza y a las aves nació en su infancia, en la finca de sus abuelos maternos en Santander, en lo que hoy es el parque Morales, un espacio natural donde exploró lo que le rodeaba, buscando los nidos de las primeras aves que llamaron su atención.

