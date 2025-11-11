Nacido en junio de 1937, hoy nos ha dejado Juan Antonio González Morales, una personalidad más que destacada de la historia de la Sociedad Española ... de Ornitología de la que se hizo socio en 1960. Su amor a la naturaleza y a las aves nació en su infancia, en la finca de sus abuelos maternos en Santander, en lo que hoy es el parque Morales, un espacio natural donde exploró lo que le rodeaba, buscando los nidos de las primeras aves que llamaron su atención.

Pese a que dedicó su vida profesional al ejercicio del Derecho en su Santander natal, su amor por la naturaleza, y en particular por las aves, le llevó a contactar con la entonces recién creada SEO. Fue el propio fundador, Francisco Bernis, su principal enlace en la SEO, a quien acompañó en numerosas expediciones y campañas de anillamiento y estudio de las aves por aquella España que se transformaba a toda velocidad poniendo en jaque su naturaleza. Encaminó esa pasión y conocimiento sobre las aves a la protección y divulgación de sus valores, sumando su esfuerzo al de figuras prominentes de la época, como Félix Rodríguez de la Fuente, de quien fue también amigo personal y quien le animó a impulsar la delegación provincial de Adena en la década de 1970, posiblemente la primera organización ecologista de Cantabria. Ya entonces se comenzó a reivindicar la protección de enclaves naturales como las dunas de Liencres, las marismas de Santoña o la creación de un refugio de caza para las aves acuáticas en el embalse del Ebro.

Participó en la creación de ARCA y en la denuncia que consiguió que los tribunales europeos protegieran en 1992 las marismas de Santoña. Fue miembro de la Junta Directiva de SEO/BirdLife de 1988 a 2008, donde ocupó diversos cargos hasta ser vicepresidente, donde ejerció de asesor legal de la sociedad e impulsó su profesionalización y crecimiento. Fue el primer anillador científico de Cantabria, pionero de la denuncia ambiental y maestro de muchos ornitólogos de la región con los que compartió de manera generosa su conocimiento y experiencia. Convirtió su despacho en la calle Ruamayor (Santander) en centro neurálgico de la ornitología en la región, con una biblioteca de más de 2.000 libros sobre ornitología y revistas internacionales, como British Birds. Dispuso su despacho para que sirviera de sede de la delegación territorial y no dejó de apoyar y acompañar a SEO en todas sus actividades, sin perderse ningún congreso nacional, hasta el último al que acudió: Badajoz en 2017.

Su casa familiar de Pendueles le permitió forjar grandes lazos con ornitólogos y naturalistas asturianos, en particular con el también desaparecido Alfredo Noval, o el muy conocido Luis Carrera. En Cantabria fueron discípulos privilegiados de sus lecciones, ornitólogos reconocidos como Javier García Oliva, Juanjo Aja o yo mismo, delegado territorial de una organización que soñaron hace décadas los pioneros de la ornitología regional. Siempre lo recordaremos con ese espíritu generoso y positivo, y esa vitalidad y buen humor contagioso.

Allá donde estés, vuela.

* Felipe González es delegado territorial de SEO/BirdLife y 'alumno' agradecido de Juan Antonio González.