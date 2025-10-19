El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Isabel Michelena Somacarrera. Shiela Izquierdo
Obituario | Isabel Michelena Somacarrera, trabajadora del campo y ama de casa

Una mujer decidida, centenaria y pionera al volante en Piélagos

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Piélagos ha despedido hace apenas un mes a Isabel Michelena Somacarrera, y lo ha hecho recordando los hitos que atraviesan la biografía de esta célebre ... vecina de 105 años, trabajadora del campo, pionera al volante, involucrada en la vida vecinal y por tres veces 'Abuela' del municipio. «Hasta última hora quiso aprender y superarse. Era emprendedora. Pocas cosas se le ponían por delante», evoca su hija, Isabel Cayón.

