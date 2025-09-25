El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Máximo Sainz Cobo.
Obituario | Máximo Sainz Cobo - Abogado y exdirector general del Gobierno de Cantabria (PRC)

Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común

José Vicente Mediavilla

José Vicente Mediavilla

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Hay despedidas que uno no está preparado para afrontar. Hoy toca decir adiós -aunque en realidad sea un hasta siempre-a mi querido amigo Máximo Sainz Cobo, Maxi para los amigos, y lo afronto con el corazón lleno de tristeza, pero también de gratitud por haber tenido el privilegio de compartir parte de mi vida con alguien tan especial.

Maxi fue muchas cosas a lo largo de su vida. Fue maestro, abogado, servidor público y gestor. Dedicó su esfuerzo, su inteligencia y su compromiso a mejorar su tierra y a trabajar por el bien común. Como director general de Montes del Gobierno de Cantabria, como director gerente de Servicios de Emergencias 112, y como gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, desempeñó cada tarea con la misma seriedad y responsabilidad que lo caracterizaban. Su paso por cada uno de esos puestos no fue discreto: dejó huellas profundas, respeto ganado a pulso y admiración sincera de quienes trabajamos a su lado.

Pero detrás de sus logros profesionales -que fueron muchos- había un hombre aún más grande. Maxi siempre estuvo presente en los buenos y en los malos momentos con la misma lealtad y el mismo cariño. Su palabra tenía valor, su presencia daba tranquilidad y su consejo, siempre sabio, era refugio para quienes lo escuchábamos.

Tenía un corazón noble, una mente brillante y una generosidad sin límites. Su alegría era contagiosa: sabía disfrutar de la vida y hacer que los demás la disfrutásemos a su lado. El fútbol fue una de sus grandes pasiones, pero lo que más le apasionaba era compartir esos momentos con sus amigos, con su familia, con la gente que quería, especialmente en su refugio de Susvilla.

Porque si algo definía a Maxi por encima de todo era el amor. Amor por la vida, por su tierra, por sus amigos, y, sobre todo, por su familia. Su mujer Marisa, sus dos hijos Miguel Ángel y Juan Carlos junto a sus nietos fueron el centro de su mundo, su orgullo más grande y su motor en cada paso que dio. Hablaba de ellos con ternura y admiración.

Hoy me quedo con su ejemplo y con su recuerdo. Con las risas compartidas, con las largas conversaciones en la cafetería Picos de Europa, con los silencios cómplices y con los pequeños gestos que hablaban de su enorme corazón. Me quedo con la inmensa fortuna de haberlo tenido cerca y con el compromiso de mantener viva su memoria. Porque alguien como Maxi no se va del todo. Vive en las historias que seguimos contando, en los valores que nos enseñó, en el cariño que sembró y que seguirá floreciendo entre los que le conocimos.

Gracias, amigo, por tanto. Por tu lealtad, por tu alegría, por tu presencia y por haberme enseñado lo que significa ser buena persona. Te echaremos de menos cada día, pero también te recordaremos con una sonrisa, porque todo lo que fuimos contigo sigue aquí, intacto y vivo.

Descansa en paz, querido Maxi. Hasta siempre.

