Un torrelaveguense de franca sonrisa tras el mostrador

Valentín, Tinín Lorenzo Gómez, fue un hombre polifacético que tanto será recordado por su sonrisa y amabilidad detrás del mostrador del negocio familiar, como en ... su vertiente de pintor, dibujante y musicólogo.

Había nacido en Torrelavega en el año 1953, hijo de Armando Lorenzo y Cuca Gómez. Vivió siempre con sus padres y su hermana Carmen en su domicilio de la calle Ruiz Tagle, en un edificio construido por su familia que proyectó el primo de su padre, el célebre arquitecto Ricardo Lorenzo.

En los bajos, su padre, Armando, y su tío, Tinuco, abrieron el negocio de venta de telas 'Tejidos Lorenzo', un moderno y surtidísimo comercio que vino a sustituir al primer establecimiento del mismo ramo que tuvieron y que llamaron 'El Piso'.

Tinín estudió en el colegio Nuestra Señora de la Paz, de los padres de los Sagrados Corazones, y después de desistir de estudiar una carrera universitaria, se integró en el negocio familiar aprendiendo el oficio de su padre y de su tío, quienes, a su vez, habían sido introducidos en la profesión de su tío y protector Pedro Lorenzo, que fue el último alcalde de la República en Torrelavega, que se había asentado en Barcelona al terminar la guerra civil.

Pronto se introdujo en el negocio de las telas convirtiéndose en un referente por su amabilidad, simpatía y buen hacer. Fue su forma de ganarse la vida porque su auténtica vocación fue el arte en dos facetas, la pintura y la música. Como pintor protagonizó varias exposiciones e ilustró un libro de poemas firmado por la poetisa Gloria Ruiz.

Como musicólogo, además de dominar la guitarra, fue un detallado coleccionista de discos en vinilo. Su tiempo libre lo dedicaba también a sus amigos de juventud, la recordada pandilla del Casino a la que pertenecían otros torrelaveguenses como Carlos Pondal, Lolo Gómez, Borja Garaycoechea, Emilio Laborda, Merche Cortés, Marisa Berrazueta, Ramón Gutiérrez...

Cuando en el año 2004 falleció su madre, Cuca, a quien había estado muy unido, su vida dio un giro hacia la introspección, y una vez cerrado el establecimiento de telas, dejó Torrelavega para irse a vivir a una bonita casa en San Vicente del Monte, y después, a Casar de Periedo, cerca de quien fue su gran amiga y referente cultural -les unía su amor a la música- Merce Martín Sáenz de Buruaga, quien junto a su hermana Carmen, le cuidaron hasta el final de su vida y durante su larga y dura lucha contra la enfermedad.

Descanse en paz.

Nieves Bolado es periodista