La doble vara de medir

Agustín Riveiro

Agustín Riveiro

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:25

Decimos que se usa una doble vara de medir cuando hechos o comportamientos idénticos se valoran de manera diferente, según quién los haga. No se ... busca justicia, sino tergiversar la realidad. Los aficionados al fútbol lo hacemos constantemente. Si nuestro defensa pega una patada al contrario, es un juego viril, y prácticamente ni le ha tocado. Pero si la agresión la comete el jugador rival, es un leñero, un salvaje. La doble vara de medir, o el doble rasero es eso que ocurre cuando juzgas de manera diferente en función de personas e ideologías. Ocurre en la cultura, en la política, en el deporte, en la religión… cuando justificas en los afines lo que no toleras en los diferentes.

