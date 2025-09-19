El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Comunidad de Estados hispanoamericanos

Por aquello de que soñar no cuesta nada, por una vez soñemos a lo grande

Alberto Cuartas Galván

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:13

A lo largo de la historia observamos que muchas han sido las ocasiones en que después de grandes catástrofes o problemas de gran repercusión en ... la vida de los pueblos estos han adoptado medidas de gran trascendencia para el futuro de los mismos. Véase, a los efectos anteriores, lo ocurrido tras la Segunda Guerra Mundial en que algunos de los países enfrentados en la misma, y que con anterioridad habían mantenido continuas y sangrientas confrontaciones entre sí, decidieron poner fin a las mismas y buscar mecanismos de cooperación, lo que dio lugar a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero que posteriormente evolucionó hasta lo que hoy es la Unión Europea, la cual confiamos, y deseamos, que como consecuencia de las dificultades que la actual política arancelaria de los Estados Unidos y sus reticencias en la defensa militar que hasta ahora venía desempeñando en nuestro viejo continente evolucione hacia una mayor y más eficaz unión política, económica y militar hasta la consecución de un verdadero Estado federal en el que la política exterior, la de defensa, la económica y en general las medidas de ámbito común sean adoptadas para todos sus Estados miembros.

