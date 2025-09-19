Comunidad de Estados hispanoamericanos

A lo largo de la historia observamos que muchas han sido las ocasiones en que después de grandes catástrofes o problemas de gran repercusión en ... la vida de los pueblos estos han adoptado medidas de gran trascendencia para el futuro de los mismos. Véase, a los efectos anteriores, lo ocurrido tras la Segunda Guerra Mundial en que algunos de los países enfrentados en la misma, y que con anterioridad habían mantenido continuas y sangrientas confrontaciones entre sí, decidieron poner fin a las mismas y buscar mecanismos de cooperación, lo que dio lugar a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero que posteriormente evolucionó hasta lo que hoy es la Unión Europea, la cual confiamos, y deseamos, que como consecuencia de las dificultades que la actual política arancelaria de los Estados Unidos y sus reticencias en la defensa militar que hasta ahora venía desempeñando en nuestro viejo continente evolucione hacia una mayor y más eficaz unión política, económica y militar hasta la consecución de un verdadero Estado federal en el que la política exterior, la de defensa, la económica y en general las medidas de ámbito común sean adoptadas para todos sus Estados miembros.

Si grandes son ahora las dificultades que para negociar con los Estados Unidos tiene la Unión Europea, fácil es deducir lo que ocurriría si cada uno de sus países integrantes tuvieran que hacerlo de forma independiente. Naturalmente, lo mismo cabe decir de las negociaciones, cuando no riesgos que podríamos correr, cuando se trata de negociar, o enfrentarse a posibles amenazas militares, con grandes países vecinos, como Rusia, o más alejados, como China. Es, por ello, que la unión de países de similares características y valores se hace cada día más necesario e imprescindible, pues solo desde la unión y cooperación de los mismos podrán defenderse adecuadamente y progresar más rápido y mejor.

Un conjunto de países que unidos representarían una fuerza importante y un porvenir extraordinario serían, sin lugar a dudas, todos los que forman la gran familia hispanoamericana de naciones. Más de cuatrocientos millones de personas, formando una comunidad con valores similares e igual procedencia, que con un gobierno serio y responsable sería un Estado realmente importante y con un futuro espectacular. Desde luego, en muy pocos años, es seguro que podría tratar de 'tú a tú' a los Estados Unidos, mientras que en su situación actual no dejan de ser, en muchos casos, ciudadanos a los que los norteamericanos desprecian y de los que abusan utilizándolos como mano de obra barata.

Trump ha dicho que la Unión Europea nació para fastidiar a los Estados Unidos, sin lugar a dudas porque piensa que sería mucho más fácil para ellos negociar independientemente con cada uno de los veintisiete países europeos que la componen que hacerlo cuando tiene que tratar con un conjunto que, como el caso europeo, supone un mercado grande y poderoso como potenciales consumidores y capaz de crear una fuerza militar que defienda su independencia. Es claro, por ello, que ni Trump ni cualquiera de sus posibles sucesores tendrán ningún interés, ni ahora ni en un futuro, en que la Unión Europea evolucione hacia un verdadero Estado federal, al igual que no tendrán ningún interés en que los países hispanoamericanos lleguen a unirse en una comunidad fuerte y solidaria, constituyéndose en un Estado que agrupe a todos ellos, pues significaría perder un poder del que ahora gozan y las ventajas que les reporta a la hora de plantear cualquier negociación o de utilizarlos como base para la producción de bienes a precios reducidos.

Desgraciadamente no parece que entre los objetivos perseguidos por los dirigentes de los países hispanoamericanos esté la consecución de la unión de los mismos, pues tanto por el camino seguido hasta ahora por cada uno de ellos como por los objetivos que plantean sus dirigentes están mucho más interesados en mantener su pequeñez actual que en lograr un objetivo como el indicado, mucho más cuando para alguno de ellos su verdadero objetivo es implantar una dictadura, como alguna de las ya existentes, en los que ellos tengan todo el poder en sus manos.

Desde luego para la Unión Europea, mucho mas si ésta evoluciona hacia un verdadero sistema de gobierno federal, con una política exterior y de defensa única, sería muy interesante poder contar con dos bloques diferenciados y potentes en el continente americano en vez de uno dominante y un cúmulo de países sin importancia ni poder de decisión internacional. Indudablemente en una comunidad como la indicada, el papel de España, como cabeza de puente entre ambos bloques, sería importantísimo y nuestra relevancia en uno y otro sería muy grande, aunque mucho me temo que dada la idiosincracia de tales países –no en balde, herederos directos nuestros– será más que difícil que tal idea pueda ser un día realidad, pero por aquello de que soñar no cuesta nada, por una vez soñemos a lo grande.