Nueva ley electoral, ya

En la que los diputados representen fielmente la voluntad de sus electores, con los que debe poder mantener una constante y fluida relación

Alberto Cuartas Galván

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:15

La actual Ley electoral data nada menos que de 1977, ya que la misma fue aprobada para la celebración de las elecciones realizadas en dicho ... año, primera de las habidas después de la muerte de Franco y, por ello, las primeras celebradas en régimen de libertad política. Aquel fue un momento en el que era necesario fortalecer a unos partidos políticos recién creados o que, aunque antiguos, carecían de la adecuada estructura y basamento. Sin embargo, ese poder que se les dio devino posteriormente en un abuso total de los dirigentes de los mismos sobre los ciudadanos, dado que éstos sólo pueden votar una lista cerrada y bloqueada, sin relación directa con los candidatos en ella incluidos.

