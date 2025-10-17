El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Premio Princesa de Asturias para la UME

Sería lógico que, con motivo del veinte aniversario de su creación, esta unidad recibiese no solo los elogios de sus superiores, sino el de la sociedad en general

Alberto Cuartas Galván

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:16

Comenta

El pasado 7 de este mes la Unidad Militar de Emergencias, la UME, cumplió sus primeros veinte años de vida, tiempo este en el que ... esta Unidad de nuestras Fuerzas Armadas ha cumplido la misión para la que fue creada con un grado de calidad tal que ha merecido, y sigue mereciendo, no solo la alta valoración de sus mandos superiores sino también el reconocimiento generalizado de todos los ciudadanos. Tengo que reconocer que, cuando fue creada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, a mi, como a otros muchos por aquellas fechas, me pareció que una unidad de tales características no era necesaria, ni tan siquiera útil, pues siempre que el Gobierno lo considerase oportuno podía disponer del conjunto de las Fuerzas Armadas para cuántas operaciones de apoyo estimase necesario. Por eso, lo que crear una unidad específica para emergencias, o situaciones análogas, parecía totalmente innecesaria. Sin embargo, el transcurso del tiempo y la extraordinaria labor realizada por dicha unidad cada vez que ha sido requerida para intervenir en situaciones no sólo difíciles sino altamente peligrosas y de gran incidencia en la economía, y en la seguridad de numerosos colectivos de ciudadanos españoles, ha hecho que hoy no solo rectifique mi opinión anterior sino que considere su creación altamente acertada y positiva .

