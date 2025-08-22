El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Recinto ferial para Santander

Una zona bien diseñada y con vistas a futuro, podría servir para la realización de otras muchas actividades fuera del periodo de las fiestas de Santiago

Alberto Cuartas Galván

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:11

En un reciente artículo publicado en este mismo periódico, en julio de este año, decía: «Dada la importancia de que al recinto ferial pueda llegarse ... fácilmente, tanto por medios propios como a través del transporte público –recinto que ha ido pasando por múltiples emplazamientos, desde la Alameda Primera a la Plaza de las Estaciones, hasta actualmente, los Campos de Sport del Sardinero– el día que nuestro Ayuntamiento decida cambiar su ubicación, medida que parece próxima, debe tener muy en cuenta la necesidad de un acceso fácil, cómodo y barato, para que todos podamos seguir llegando a él como hacemos en su ubicación actual».

