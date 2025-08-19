El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elogio de las romerías

Hoy, el misterio místico de folclore y religión popular continúa brillando cada romería en el diálogo humanista y material, espiritual y profano

Alberto Gatón

Alberto Gatón

Martes, 19 de agosto 2025, 07:11

España posee un privilegiado patrimonio humanista que funde el arte con la costumbre, y éstos con la fe y la identidad cultural y social. Y ... las narraciones aldeanas de Manuel Llano, los relatos de Pereda por tierra y por mar, las descripciones de Amós de Escalante y la lírica de Concha Espina son realidad en este tercer milenio. En mi juventud, mozos y ancianos acudíamos a la misa solemne tras el volteo manual de las campanas. Con fervor, respeto y alegría, después de la misa mayor se acompañaba la procesión del santo patrón portado en andas por los hombres, el paso marcado por los piteros en Campoo y Toranzo y por los gaiteros en Lamasón y Peñarrubia, mientras los cohetes daban zambombazos en el aire y las chimeneas de las cocinas humeaban. Con ilusión, alegría y esfuerzo las escuelas de danza, letras y sastrería de los picayos han recuperado las tradiciones del folclore y la religiosidad popular, los mayores enseñando a los más jóvenes a danzar y cantar en torno al santo o la Virgen, mientras al son de las panderetas desgranan estrofas de sencillos versos centenarios. A continuación, el aperitivo de los vecinos, veraneantes y turistas en las cachaperas bajo la sombra de robles y hayas. Después, el almuerzo familiar en el salón, con tertulia a los postres. Seguían la siesta o partida de bolos, juegos infantiles y el partido de fútbol de solteros contra casados. Las ancianas rezaban por la tarde el rosario en la iglesia y el rumor unísono y sereno de sus plegarias se mezclaba con el aroma de incienso entreverado de humo de las velas. Al ocaso los jóvenes paseábamos hasta empezar por la noche la verbena: fiesta, amores y baile bajo las estrellas o empapados por la fina lluvia cantábrica, con la orquesta desgranando pasodobles y canciones del éxito del verano y unas bombillas iluminando con débil y vacilante luz la pradería entre los árboles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En La Vega: «Está siendo gordísima, al otro lado está todo chamuscado»
  2. 2 Seis heridos en el accidente múltiple de la S-10 a la altura del túnel de Astillero
  3. 3 Torrelavega se rinde a Bustamante en una noche mágica
  4. 4

    Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas
  5. 5 El área octava de Puente San Miguel resurge con un proyecto de 180 viviendas «de lujo»
  6. 6

    La lluvia se alía con Cantabria para frenar los incendios que amenazan Liébana
  7. 7

    Intentan salvar a un ave protegida atacada por un perro en Mataleñas
  8. 8

    Sergio y la emoción del debut
  9. 9

    Nueva protesta vecinal contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  10. 10

    «Los de Madrid salimos zumbando cada verano en busca de alguna playa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Elogio de las romerías