Huelga: con los médicos

Los políticos han acabado colocando militantes y simpatizantes que hoy controlan política, estructural y financieramente los centros sanitarios

Alberto Gatón

Martes, 7 de octubre 2025, 07:09

España y Cantabria asisten a una nueva huelga de sus médicos, en una sociedad envejecida que, con la pirámide demográfica invertida, los necesita más que ... nunca. Médicos comprometidos con la curación de sus pacientes, en un hipocrático desafío de la muerte en defensa de la vida, porque ser médico no es sólo una profesión sino una vocación. Y nuestra sociedad tiene de los mejores médicos del mundo, que funden la cualificación académica con la moderna preparación científica para el cuidado del más débil: el paciente.

