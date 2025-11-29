El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La accesibilidad no es un lujo, es una necesidad básica

Uno de los mayores problemas que existen en nuestras ciudades es el aislamiento forzoso que sufren quienes no tienen ascensores en sus edificios

Alberto Ruiz-Capillas Tapia

Alberto Ruiz-Capillas Tapia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:41

Más de siete años después de la entrada en vigor de la Ley de Accesibilidad, pocos son ya, por no decir ninguno, los que discuten ... la necesidad de que nuestros edificios dispongan de infraestructuras o soluciones que garanticen la movilidad de las personas mayores o con diversidad funcional. Pero, pese a la creciente concienciación social que existe en torno a este tema, hoy debemos reconocer que los avances conseguidos al respecto están muy por debajo de las necesidades reales de estas personas, que ven cómo la ausencia de ascensores en sus edificios antiguos o la falta de rampas y accesos adaptados convierten sus propias viviendas en auténticas cárceles.

