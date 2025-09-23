El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

FOMO

Alfonso del Río

Alfonso del Río

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:13

Este acrónimo se popularizó a colación de la dependencia de las redes sociales para no 'perderse' ninguna tendencia.

En China impusieron limitaciones a algunos agentes ... tecnológicos para que invirtieran menos en videojuegos y más en temas 'productivos' propuestos por el Estado. Esto es intervenir en el mercado libre y esta regular. Pero en Occidente permitimos que demasiados recursos intelectuales se dediquen a crear más entretenimiento, más redes y más medios para no aburrirse, pero sí aburrarse. Cuando si los genios de los Silicon Valley de hoy, dedicaran sus mentes a mejorar el mundo, otro gallo cantaría. En la granja o en el Congreso. No podemos intervenir el mercado, pero tampoco podemos quejarnos de autoinfligirnos la mediocridad. Hemos elegido la economía de la atención y la cultura que se consume. En lugar de la economía social y la cultura que se contempla.

