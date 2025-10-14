El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De nada, palestinos

Alfonso del Río

Alfonso del Río

Martes, 14 de octubre 2025, 07:12

Supongo que las personas que vandalizaron el mobiliario urbano de distintas ciudades están orgullosos: han conseguido parar una guerra. Menos mal que destrozaron McDonalds y ... Starbucks, si no, no sé cómo habría sido posible. El ministro de Exteriores lo dijo en la radio: España y sus ciudadanos han liderado la tregua. 'De nada, Palestina. Nos debes una'.

eldiariomontanes De nada, palestinos