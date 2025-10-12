El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El imaginario cutre de un poeta de la experiencia blanda

«¿Cómo cree Luis García Montero que se financia la RAE?» se pregunta el escritor a propósito de las críticas del director del Instituto Cervantes a la gestión de Santiago Muñoz Machado

Álvaro Pombo

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:32

Comenta

¿Cómo cree Luis García Montero que se financia la Real Academia Española? ¿Cree que se financia bien o mal? La Real Academia Española no ... tiene ingresos propios. Siempre ha tenido que ser subvencionada. Lo mismo, por cierto, que Luis García Montero, que congeló su subvención eterna de director del Instituto Cervantes para que no le faltara nunca de nada, y nunca le faltó. ¿No ha sido subvencionado nunca Luis García Montero? Ya me extraña. Se trata de un poeta correcto, blando, uno de los capiteles de la poesía de la experiencia. La poesía de la experiencia tiene que ser blanda por definición histórica, ya que la experiencia (la 'empeiría'), por ejemplo la desteñida experiencia del amor, (tú me llamás amor, yo cojo un taxi) es un asunto filosófico de primera magnitud y un hueso muy duro de roer conceptualmente y aún más duro económicamente.

