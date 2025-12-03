El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una legislatura problemática

Los costes políticos de una prolongación forzada de este periodo pueden desgastar más a las fuerzas del Ejecutivo que una finalización ordenada

Andoni Pérez Ayala

Andoni Pérez Ayala

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:12

Comenta

Desde el día siguiente a la investidura de Pedro Sánchez y la formación del Gobierno, que recientemente ha cumplido su primer bienio, la legislatura ha ... presentado unas características muy especiales, tanto en relación con todas las precedentes como por lo que se refiere al mapa parlamentario resultante de las elecciones del 23J. La más importante, sobre todo teniendo en cuenta sus efectos para el desarrollo posterior del periodo legislativo, la ausencia de una mayoría parlamentaria en torno a la que poder articular la continuidad de la actividad legislativa de las cámaras y la estabilidad del Ejecutivo.

