¿Condonación de la deuda? Sí, gracias

Son las CC AA del Partido popular las más beneficiadas por la condonación. Lo demás es palabrería hueca

Ángel Agudo

Ángel Agudo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:36

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la condonación parcial de la deuda autonómica por más de 83.000 millones de euros ... a lo que habría que añadir otros 6.700 en ahorro de intereses. Esta quita corrige una situación injusta: las comunidades tuvieron que endeudarse masivamente durante la Gran Recesión como consecuencia de las políticas de austeridad aplicadas para abordarla.

