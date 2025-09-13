¿Condonación de la deuda? Sí, gracias

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la condonación parcial de la deuda autonómica por más de 83.000 millones de euros ... a lo que habría que añadir otros 6.700 en ahorro de intereses. Esta quita corrige una situación injusta: las comunidades tuvieron que endeudarse masivamente durante la Gran Recesión como consecuencia de las políticas de austeridad aplicadas para abordarla.

Es posible comparar cómo se abordó la crisis en el periodo de la Gran Recesión con las medidas aplicadas en la pandemia y la crisis inflacionista. Entre 2009 y 2013, austericidio mediante, la deuda regional creció en más de 109.000 millones. En el periodo 2019-2023, con una potente intervención pública a nivel estatal y europeo, apenas creció en 29.000 millones.

La condonación de la duda regional es una buena noticia para las CC AA, alivia su carga financiera y permite presupuestos más holgados que, teniendo en cuenta las competencias de las comunidades, debieran de servir para fortalecer el Estado de bienestar y el emprendimiento económico.

En el caso de Cantabria la condonación es de 809 millones, lo que supone una reducción de la deuda de cerca de un 25%, a lo que hay que añadir los intereses que se ahorra. A pesar de ello el Gobierno regional, junto con los gobiernos autonómicos del PP, se opone, al menos de boquilla, a esta condonación siguiendo las directrices del partido y en contra de los intereses de su comunidad.

Para ello utilizan argumentos peregrinos y falsos. Vemos algunos datos para ver si se sostiene el relato. El primer argumento del PP es que esto es un pago a los independentistas catalanes pretendiendo mancomunar la deuda que han provocado. Falso. Lo que se condona es deuda de todas las CC AA del régimen común y Cataluña no tiene, ni con mucho un trato privilegiado. En términos absolutos la comunidad a la que se le condona una mayor cantidad es Andalucía (18.791 millones). En términos relativos, a Cataluña se le condona el 19,8% de su deuda (a Andalucía el 49, a Canarias el 50). A la media de las CC AA con gobiernos del PP se las condona el 29,7%, 10 puntos más que a Cataluña. Las comunidades del PP tienen el 65,4% del total de la deuda y reciben el 71,7 del total de la condonación. Son las CC AA del PP las más beneficiadas por la condonación. Lo demás es palabrería hueca.

Otro argumento en contra es que la deuda no desaparece, se traslada a la Administración General del Estado. Evidente. Se traslada la deuda condonada de todas las comunidades, no sólo lo de Cataluña. No es verdad, por tanto, que nosotros tengamos que pagar deuda de Cataluña. Los ciudadanos españoles tendrán que pagar la deuda condonada de Cataluña, de Cantabria..., de todas las comunidades. Especialmente, a tenor de los datos anteriores, de las comunidades del PP. Lo que sí desaparece, en el caso de Cantabria y el resto, son 809 millones de deuda y el pago de sus intereses. Un alivio para las cuentas públicas, al cual nuestra presidenta pretende renunciar. En el fondo yo creo que esta posición es un ataque a la financiación del Estado de bienestar, porque si les preocupara el mismo no renunciarían con tanta tranquilidad a tener más capacidad de gasto para políticas sociales e inversión productiva.

Otro argumento del PP contra la medida es que la condonación no arregla nada y que lo importante es modificar la financiación autonómica. Como si ambas cosas fueran incompatibles: la condonación debe de ser un paso hacia la modificación de la financiación autonómica. De todas formas, tiene gracia la cosa. Hay encima de la mesa una propuesta para modificar la financiación autonómica y el PP ha salido en tromba contra ella. Está en su derecho. Pero lo alucinante, teniendo en cuenta la importancia que le dan a este asunto, es que no presenta propuesta alguna. Además, cabe recordar que el sistema de financiación vigente está caducado desde 2014. El gobierno del PP con Rajoy a la cabeza y con mayoría absoluta, no abordó esta cuestión que ahora tanto parece preocuparles y sobre la cual, un partido que se dice de gobierno, no presenta ninguna alternativa. ¿Será porque es difícil congeniar a todos los barones en una propuesta común?

No sé si la propuesta del Gobierno superará el trámite parlamentario. Si sale adelante, las CC AA tendrán que acogerse voluntariamente, no es obligatorio, a la condonación. Aquellas que no lo hagan tendrán que explicar bien a sus ciudadanos porqué renuncian a tener más recursos para políticas sociales y modernización económica. Mientras, más leña a la polarización, no vaya a ser que el Gobierno se apunte un tanto.