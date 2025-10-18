Cáncer: investigación, innovacióny detección precoz

La Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama (Amuccam), junto a las 48 Asociaciones integradas en la Federación Española de Cáncer ... de Mama (FECMA), señalamos el 19 de octubre como el Día Internacional del Cáncer de Mama en todas sus fases. Manifestamos interés por las políticas de igualdad relacionando salud y género. Las mujeres con cáncer de mama rompemos techos de cristal defendiendo una realidad donde desaparezca cualquier discriminación en los derechos y los deberes y aspirando a la igualdad en todas las esferas de la vida.

Trabajamos para que la investigación, la innovación y la detección precoz, sean una prioridad en nuestra Sistema Nacional de Salud. La investigación y la innovación en oncología; el diagnóstico temprano, el mayor conocimiento molecular y genético, la medicina de precisión, en definitiva, han favorecido mejores tratamientos y mejor calidad de vida de las pacientes. La supervivencia al cáncer se obtiene aplicando innovación y nuevos conocimientos. Queremos que nuestros mejores aliados sean los investigadores y los profesionales de la sanidad.

Las mujeres con cáncer de mama metastásico, a pesar del duro camino que afrontan, no renuncian a la pasión por vivir y confían en que la investigación defina su futuro y haga posible un mejor control de la enfermedad. Los riesgos de metástasis exigen nuevos e importantes retos para la atención y la investigación oncológica.

Rechazamos cualquier limitación, exclusión o discriminación en las prácticas de detección precoz, en los diagnósticos, en los tratamientos, en la atención personalizada, y menos aún si esa discriminación se debe al hecho de la residencia territorial. La solución de las desigualdades territoriales en la sanidad y el trabajo a favor de la equidad, debieran ser líneas estratégicas de las administraciones sanitarias que gestionan nuestro Sistema Nacional de Salud. Es exigible una Cartera de Servicios homogénea en todas las administraciones sanitarias y seguimos reivindicando que el Sistema Nacional de Salud disponga de Registros poblacionales homogéneos y actualizados de cáncer.

Los pacientes somos titulares del derecho a una sanidad pública, gratuita, universal y de calidad. Sin una financiación suficiente del Sistema Nacional de Salud, no será posible una sanidad con esas características.

Defendemos una gestión pública de los Programas de Detección Precoz que debieran ser homogéneos en todas las Comunidades Autónomas en lo relativo a las edades de las mujeres que son convocadas, en los métodos de lectura e interpretación de las mamografías y en la evaluación de la calidad de esos programas, tendrían, asimismo, que adecuarse a las recomendaciones de la Unión Europea.

La sanidad es una política de Estado. Como parte del movimiento asociativo de pacientes, seguiremos apostando por un sistema público de salud actualizado e innovado en lo que sea necesario y buscando la máxima eficacia y eficiencia en la gestión de unos recursos que siempre serán insuficientes. Los profesionales de la sanidad, que perciben las nuevas realidades y necesidades, deben entenderlas y gestionarlas. El sistema público de salud será más eficiente, con profesionales comprometidos en su defensa y con pacientes implicados en el uso de los servicios y las prestaciones

Aportamos nuestra reflexión sobre la sostenibilidad del sistema público sanitario, una sostenibilidad sobre la que incide el envejecimiento de la población, la cronificación de algunas enfermedades, la demanda de nuevas prestaciones, el coste de nuevos tratamientos, la incorporación de avances tecnológicos y el gasto farmacéutico.

Creemos en nuestro Sistema Nacional de Salud y confiamos en todos sus profesionales, pero nos preocupa que se manifiesten índices negativos en su valoración, porque pudiéramos avanzar hacia la quiebra de uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Bienestar. La salud y la sanidad no son productos de consumo sujetos a la oferta y la demanda.

Reiteramos la necesidad de tratamientos respetuosos e individualizados, y del derecho que nos asiste como protagonistas de nuestra salud, a disponer de los diagnósticos e informes médicos, acompañados de información honesta, suficiente y veraz. Los avances científicos y tecnológicos no pueden despersonalizar la medicina, ni diluir al protagonista de las decisiones relacionadas con su salud.

Valoramos muy positivamente los posicionamientos estratégicos y los avances normativos impulsados por el Ministerio de Sanidad; confiamos que los mismos sean apoyados por el conjunto de las administraciones e implementados en todas las Comunidades Autónomas.

El Cáncer de Mama es una causa importante de morbilidad y mortalidad en España; somos conscientes de ello y vamos a seguir reivindicando programas de cribado, avances científicos en las técnicas de diagnóstico y en las terapias y todo aquello que pueda mejorar la calidad de vida de las personas que padecen o han padecido cáncer.