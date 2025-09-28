El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El amor en el cerebro

Es muy significativo que el amor filial sea el que predomine en nuestro cerebro

Antonio Lamadrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:26

H oy quiero compartir contigo algo que me parece fascinante y es el resultado de una investigación, llevada a cabo por la Universidad finlandesa de ... Aalto en 2024 y publicado en la revista Cerebral Cortex de la Universidad de Oxford. Según esta investigación, mediante resonancia magnética funcional, en 55 adultos, a los que se les contaban historias relacionadas con seis tipos de amor diferentes, a saber: el amor por los hijos, por la pareja, el amor hacia los amigos, la compasión por personas que no conocemos, el amor hacia las mascotas y el amor genérico hacia la naturaleza.

