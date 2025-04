Comenta Compartir

No sé si será por la edad que uno va tomando, con esta enfermedad que es el paso de los años y que a mí, ... personalmente, no sólo no me disgusta sino que siento que me enriquece con ese paso del tiempo, pero cada vez escucho más esta reflexión sobre la discriminación por razón de edad de personas mayores, lo que se viene llamando edadismo.

Seguramente, si esto lees en este momento, también estarás leído en todo lo que escribieron los clásicos de Grecia y de Roma, en unas culturas que están en la base de buena parte de lo que es la sociedad occidental hoy en día, culturas en donde los mayores eran el referente de esa misma sociedad. De hecho el Senado romano, su palabra, proviene de la misma raíz que senectud, es decir, una edad avanzada. El criterio de los mayores era el más respetado y valorado, lo cual no sucede en nuestros tiempos. Por ejemplo, recientemente, se le ha reconocido a Demi Moore, la famosa actriz de la película Ghost, con premios de toda índole y, sobre todo, el mayor reconocimiento que ha conseguido es que estos éxitos recientes hayan sido a pesar de su edad. No deja de ser significativo, para una sociedad como la actual que valora en exceso la juventud, más allá de que todo lo excesivo no es recomendable porque, a su vez, desprecia la edad avanzada, sin darse cuenta de que precisamente está avanzada, más experimentada y, en muchos casos, es más capaz por todo lo vivido que ello conlleva. Al tiempo quiero destacar una bipolaridad que se da en el mundo profesional y de la empresa en donde, afortunadamente, la horquilla de validez de un profesional en cuanto a su edad se ha ampliado bastante en los últimos tiempos, pero que no deja de ser paradójico que, por un lado, se deseen incorporar perfiles jóvenes en las empresas, en algunos casos jóvenes y con experiencia, lo cual es una dificultad inherente en sí misma y, al tiempo, se prescinda de todos aquellos profesionales que tengan ya una cierta edad cuando los presidentes y propietarios de muchas compañías siguen al frente de sus negocios con 70, 80 y más años y siguen al frente porque realmente siguen siendo, así se constata, que son los más capaces para poder dirigir sus empresas. Sin ninguna duda, como siempre, la mejor combinación es la que contiene una variedad suficiente como para enriquecer el conjunto, por lo que creo que debemos de hacer el ejercicio, como sociedad, de valorar, indiscutiblemente, el empuje, la creatividad y la innovación de las nuevas generaciones, junto con la sabiduría de las que ya han experimentado mucho de lo que actualmente seguiremos repitiendo como especie.

