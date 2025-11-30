El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Somos equilibristas

Los excesos siempre nos acaban costando caros

Antonio Lamadrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:24

Fíjate, en economía se diferencia entre invertir y gastar; invertir es dedicar recursos en el presente para conseguir mejores resultados en el futuro y gastar ... es disfrutar del beneficio de lo que adquirimos o disfrutamos en el momento, pero que implica disponer de menores recursos en el futuro. Quizá este concepto se entiende un poco mejor en lo económico, pero nos cuesta más entenderlo en el ámbito personal de nuestras propias vidas. Pero, lo cierto es que, la vida, toda ella, se resume en que seamos capaces de mantener un cierto equilibrio en todo lo que hacemos, siendo auténticamente equilibristas. Me explico: al igual que el concepto económico que acabo de exponer, todo el esfuerzo que dediquemos en nuestra vida en contención, en ahorro o inversión, para el aprendizaje, para capacitarnos, para invertir en nosotros mismos, para ser más capaces, más hábiles o más diestros en aquello que nos permite ganarnos la vida, lo ganaremos en resultados posteriores; así de sencillo. Mientras que todo lo que gastemos en placer instantáneo (y no hablo de premiar nuestros esfuerzos o nuestros logros con pequeños incentivos para seguir adelante), degenerará en insatisfacción posterior. Dicho de otro modo, los excesos siempre nos acaban costando caros, en economía, en salud, en relaciones personales, en satisfacción vital.

