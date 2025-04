Una pregunta planea sobre nuestro tecnificado mundo, feliz de haber sustituido la Inteligencia Natural (IN) por la Inteligencia artificial (IA): ¿En qué año estamos? Oficialmente, ... en el 2025 de la era cristiana (d. C). Que los estudiosos del tema aludan al manifiesto error sufrido en su fijación por Dionisio el Eximio nada parece importar a nuestro supercomputarizado mundo, inspirando una ironía a los jocoserios: Cristo nació cinco años antes de Cristo.

En la entradilla de mi prédica laica 'El bimilenario de la crucifixión de Jesús' (19.04.2019) ya anoté: «Para el año veintinueve se cumplirán dos mil años del hecho más transcendental que los tiempos recuerdan y por el cual se nombra nuestra era». Querámoslo o no, dos mil años de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret se van a cumplir muy pronto, dentro de unos cuatro años, para el año veintinueve a poco más o menos. Dos mil años de cristianismo, de estricta era cristiana.

El Vaticano no se sabe si lo sabe, pues calla. La luna de Nisán, sí lo sabe. Y el historiador, también. El historiador conjuga hechos con fechas. Hechos puestos en sus fechas. El historiador no cree en todo, pero cree que todo debe ser investigado. Jesús nació en Belén cuatro años antes de Cristo, según los cronólogos mejor informados. Los datos disponibles no son cuantiosos. Pero sí categóricos. El análisis crítico de las fuentes existentes confirma la existencia histórica de Jesús, pese a la falta de concreciones arqueológicas. Nacido en Belén, sobrevivió al edicto exterminador de Herodes, mandando ejecutar a todos los niños menores de dos años. Fallecido Herodes cuatro años antes del calendario actual, su edicto (matanza de los santos inocentes) y la estrella que guió a los Magos (Mat. 2:1-11) son determinantes para que el análisis de los datos conocidos permita a la humanidad fijar en el anno domini 2029 el bimilenario de la crucifixión.