En esta casa tuvo su casa

Antonio Martínez Cerezo

Antonio Martínez Cerezo

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:12

Formal y materialmente, el Centro de Estudios Montañeses (CEM) está en la historia desde 1932 y su primer domicilio fue la Biblioteca de Menéndez Pelayo. ... Pruébalo así el papel impreso para cartas con las preceptivas señas para el remite: «Centro de Estudios Montañeses. Biblioteca de Menéndez Pelayo. Santander». Felicísima conjunción. Un maridaje (timbre de gloria) que exige ser resaltado (puesto en valor, al uso y abuso verbal de los políticos de chichirimoche y aluvión que todo lo quieren hoy en día poner en valor, ignorando que valorar o apreciar vale eso mismo en español).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

