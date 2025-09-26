Comenta Compartir

El Centro de Estudios Montañeses (CEM), con sede en la calle Gómez de Oreña 3, testero del Ateneo de Santander, vecino de La Conveniente y ... de la iglesia de Santa Lucía, tiene una deuda pendiente con su propia historia. Que pende de ser afinada en extremo, con rigor y miras retrospectivas. En su samaritana web, con valiosísimo material de libre acceso público, se autopresenta con una información que categóricamente desmienten los hechos puestos en sus fechas. Que son los que, en verdad, escriben las biografías. Dice: «En 1934 un grupo de intelectuales, eruditos, funcionarios, científicos y estudiosos se reunieron en la Biblioteca de Menéndez Pelayo, de Santander, para crear el patronato generador del Centro de Estudios Montañeses; la institución nacería poco después, el mismo año 1934. La pronta llegada del levantamiento militar que inició la Guerra Civil Española (1936-1939) no permitió una actividad muy fructífera en la joven organización, retomándose ésta tras la conclusión del conflicto bélico».

Imprecisión palmaria. El CEM comienza a configurarse hacia 1931, con cuatro destacadísimas personalidades dando forma a la idea en el torno: Miguel Artigas, Tomás Maza Solano, José del Río Sainz 'Pick' y Jesús Carballo. Quienes intercambian pareceres en tertulias y en la prensa del momento. En 1932, el nombre logrado de los nombres (prenunciado por Carballo) ya es un hecho: Centro de Estudios Montañeses. Tal cual. Y la junta directiva la integran diez eminentes lumbreras, su administrador es Benigno Díez y a media docena ascienden las obras listas para su pronta edición. De Tomás Maza Solano, José María de Cossío, Fermín de Sojo y Lomba, Francisco y Fernando González-Camino y Elías Ortiz de la Torre. Consta así, documentalmente probado y sentado por estricto orden cronológico, en mi Datario del Centro de Estudios Montañeses. Que sobrepasa ya las ochenta páginas, con aportación facsímil de sustancial relevancia para la celebración del centenario. Cuyos constitutivos hechos probados lo sitúan dos años al menos más cerca de lo tradicionalmente presumido. Rata fiat.

