El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santandereando

Fondo de armario del escritor

Antonio Martínez Cerezo

Antonio Martínez Cerezo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:15

El fondo de armario del escritor se trasluce en sus escritos. Quienes no tienen fondo de armario porque poco han leído y nada han asimilado ... están de enhorabuena. La fórmula filosofal se ofrece al alcance de su mano como flor del paraíso. ¡Eureka, los escribidores han descubierto que la inteligencia artificial (IA) puede escribir por ellos los artículos que ellos no pueden escribir por sí solos, estrujándose el cerebelo! Explican a la IA –que así se abrevia la tal– sobre qué quieren escribir y a la velocidad del rayo la ayudante electrónica, que no tiene rostro, ni melena al viento, ni manos con uñas de porcelana, ni hombros dorados ni senos turgentes, pero que almacena en su seno digital toda la sabiduría del mundo en un santiamén, excreta un texto que sería perfecto si tuviera alma, corazón y vida, mala leche, retranca y bilis, hiel y miel, aliento humano, en suma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  2. 2

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  3. 3 Herida una mujer en Torrelavega tras un disparo en una disputa familiar
  4. 4

    El ciclismo se alzó por encima de las banderas
  5. 5

    El curso en Cantabria: los mismos docentes para 3.000 alumnos menos y sin móviles en los centros
  6. 6

    Máxima preocupación por las protestas contra Israel convocadas en Cantabria
  7. 7 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  8. 8 Lácteos Bien Aparecida. Del pasto a la mesa con constancia y futuro
  9. 9

    La elegancia indiana regresa a Torrelavega de la mano de María José Mínguez
  10. 10

    Los secretos ocultos de los emboscados antifranquistas en la cueva de Treslasbasnás

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Fondo de armario del escritor