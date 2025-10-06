Gregoriano cinco de octubre

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Antonio Martínez Cerezo

Antonio Martínez Cerezo

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:11

Inter gravissimas lleva por nombre la bula papal dictada por el papa Gregorio XII el 24 de febrero de 1582. Insólita decisión. Hoy, inimaginable. De ... la noche a la mañana, el calendario juliano (nombrado así por el emperador Julio César) queda sustituido por el calendario gregoriano (por obra y gracia del papa Gregorio XII). Hechos cantan. En 1582, de la noche a la mañana se pasa del calendario juliano al calendario gregoriano para enmendar el desfase que se había ido acumulando en los previos relojes de arena. Sin encomendarse a Dios ni al diablo (o ambos a la vez) bravamente se pasa de un brinco papal con garrocha del día 5 al día 15. Rubrícalo así la estampa correspondiente a tan significada fecha que ha sobrevivido al tiempo y sus conjuros.

