El huerto de los olvidos

Antonio Martínez Cerezo

Antonio Martínez Cerezo

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:21

Adonde todo va irremisiblemente a parar. Hubo un culto librero en Santander del que todo quisque se ha olvidado. Benigno Díez, dueño de Librería Moderna ( ... 1915-1962), Amos de Escalante, 10 (antes calle del Correo), anunciaba novedades llegadas de todas partes y suscripción a las publicaciones de mayor fuste. En tan céntrica librería se reunía lo más granado de la intelectualidad de la época. Y en tanto se le tenía que, por su seriedad y eficacia, fue nombrado por unanimidad administrador del neonato Centro de Estudios Montañeses (CEM). Tal vez el único administrador que el CEM haya tenido.

