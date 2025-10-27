El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mal enterrada

Antonio Martínez Cerezo

Antonio Martínez Cerezo

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:10

Comenta

La Institución Cultural de Cantabria no está muerta. Está mal enterrada. O si se quiere: de muda parranda. ¿Merece la pena exhumarla, desenterrarla, renacerla, revivirla, ... resucitarla, relanzarla? Su rico pasado así lo avala. Aplíquese, pues, la autoridad competente al cuento. Que aquél que la resucite buen resucitador será.

