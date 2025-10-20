El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Mico al pasiego

Antonio Martínez Cerezo

Antonio Martínez Cerezo

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:20

Sabiduría pasiega: «¡Y a mí, que me echen micos!». La frase ha caído en desuso, porque lo que no se escribe pasto del olvido es. ... Todo pasiego llega a Madrid con mañas propias. La vida le ha enseñado cuanto sabe. Que no es poco. Cuanto encuentra al paso lo interioriza. Y, una vez «craneado», lo acomoda a su particular manera de entender la vida, nutriendo la «filosofía pasiega». Que clama por alguien que le de cobijo en los libros.

