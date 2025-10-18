Comenta Compartir

Talmente así figura escrito en documentos antiguos que guardo en mi caudaloso archivo digital. Su significado etimológico es un arcano. Podría ser corrupción lingüística de ... Olmedo. Lugar de olmos. De El Olmedo a El Molnedo. Suposición que, naturalmente, ha de tomarse con las debidas cautelas, por falta de base documental. La razón por la cual Molnedo no figura en el Plano de Información Turística que el Ayuntamiento reparte al turismo de aluvión no se entiende. Desplazado fue su añejo nombre por calle Casimiro Sainz y Puerto Chico. Injustamente. Pues Molnedo es nombre sólido, acreditado, con añeja solera. Sin ir más lejos, figura en acta municipal al menos desde el tiempo de los Reyes Católicos. Talmente en la del viernes 5 de noviembre de 1529: «Acuerdan que se pague a Francisco de Arce la piedra que aportó para la reparación del puente de Molnedo». O la del 21 de marzo de 1729: «Encargan al regidor don José Gutiérrez de Palacio que, en compañía del maestro de obras don José Alday Fernández, visite y reconozca las obras que se están realizando en Molnedo; si causan algún perjuicio a los caminos y carreteras comunes formalizarán la correspondiente denuncia». Y en 'La Verdad' (13.11.1884); donde se anuncia la venta, en la testamentaría de don Canuto Díaz Bustamante, de la plaza de toros situada en el sitio de las Bigarrias. Entiéndase: la plaza de toros de Molnedo (1850-1890).

En antañones tiempos, el Primer Distrito de la ciudad lo formaban las calles comprendidas dentro de la acera oriental de la calle del Puente y de la Plaza de la Constitución hasta la calle de la Compañía; aceras Sur de ésta, de la del Arcillero, de la del Arrabal, de la de Santa Lucía y los barrios de Molnedo y Miranda. Oficialmente, Molnedo fue reconocido como calle en 1842. Indicados precedentes de sobra justifican que perviva en la memoria oficial del callejero y en la memoria particular de los vecinos.

