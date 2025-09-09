El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Es preciso bañarse

Antonio Martínez Cerezo

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:10

Cuatro meses de baño le quedan al año. Hay que bañarse en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. Mientras el cuerpo aguante. Y ... si hace frío, antes de entrar nada cuesta entonar la expresión que los rudos marineros entonaban cuando el mar les mostraba su peor cara: «¡Jesús, y adentro!». Ellos y entonces, porque se jugaban el tipo en mala mar. Nosotros y ahora, porque a veces, el agua es tan cortante que afeita el bigote.

