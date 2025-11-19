El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El final de la palmera canaria

Deben reaccionar las administraciones con premura, deben apoyarse en los expertos y organizar un protocolo riguroso y serio

Aurelio González-Riancho Colongues

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:11

Oscilando entre el miedo a la repetición y al tedio y la conciencia del riesgo de una importante pérdida patrimonial e histórica, me costaba decidirme ... a escribir estas líneas sobre esa epidemia que mata a nuestras palmeras. La contemplación diaria del territorio urbano y rural con la tremenda certeza de que quedan pocas oportunidades para evitar que desaparezcan las palmeras canarias de Cantabria me decide a escribir quizás las últimas líneas al respecto, si bien debo admitir cierto recelo, desánimo y pesimismo. Lo cierto es que hay lugares en la provincia en las que ya no se ven ejemplares vivos. Las que fueron elegantes palmeras que escribieron la página indiana de nuestra historia y adornaron nuestros paisajes, se deshacen como un olvidado castillo infantil de arena en una playa castigada por el sol.

