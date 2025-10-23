El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Serie 'La mujer del camarote 10' Netflix

Intriga en alta mar

Crítica de televisión ·

'La mujer del camarote 10', creada por Netflix, está protagonizada por una Keira Knightley tan intensa como siempre, dirigida por Simon Stone y que ha contado con hasta cuatro guionistas, incluido el propio director

Boquerini

Boquerini

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:41

Comenta

He aquí una intriga que quiere imitar a las de Agatha Christie e incluso la 'Alarma en el expreso', obra maestra de Alfred Hitchcock, pero ... que se queda en un quiero y no puedo, sobre todo por la incapacidad de los guionistas. Es una película titulada 'La mujer del camarote 10', creada por Netflix, que acaba de estrenar en su plataforma. Está protagonizada por una Keira Knightley tan intensa como siempre, dirigida por Simon Stone y que ha contado con hasta cuatro guionistas, incluido el propio director, a partir de un best seller de Ruth Ware, y como casi siempre, cuantas más manos se meten en un guion peor es el resultado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hamza El Yassir releva a Jesús Blanco al frente de la Asociación de Turismo Rural de Cantabria
  2. 2

    Toda la plantilla de Tycsa, del Grupo Celsa, en huelga por «la precariedad laboral» en la fábrica de Nueva Montaña
  3. 3

    Llega a Cantabria el primer menor extranjero procedente de Canarias de los 156 asignados por el Ministerio
  4. 4 Los tesoros del sabor cántabro
  5. 5

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  6. 6

    Benjamín pone este jueves en alerta roja a la costa cántabra con olas de 8 metros y rachas de 90 kilómetros por hora
  7. 7

    Las obras de los Jardines de Piquío se reanudarán el 3 de noviembre
  8. 8

    Empotra su vehículo contra una pared de una vivienda en el centro de Los Corrales
  9. 9 «El salmón español es mejor que el noruego»
  10. 10

    Detenido un grupo criminal por robar 600 kilos de cobre del alumbrado público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Intriga en alta mar

Intriga en alta mar