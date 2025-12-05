El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alfonso Ussía, en el Valle de los Laureles

Calixto Alonso del Pozo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:14

Comenta

Se ha ido demasiado pronto para los que le querían. Y lo ha hecho atado a la columna, como tantas veces repetía, de su oficio ... de articulista y escritor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  2. 2

    País Vasco prioriza la alta velocidad a Francia y se olvida del tren a Santander
  3. 3 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025
  5. 5 Camargo aplaza las actividades del encendido navideño hasta el sábado por el mal tiempo
  6. 6 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  7. 7

    El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025
  8. 8 Vicente Mediavilla vuelve a Santander como magistrado del Contencioso Nº1
  9. 9 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  10. 10

    La tarjeta única de transporte llega «con dudas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Alfonso Ussía, en el Valle de los Laureles