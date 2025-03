Hasta luego, Mister Marshall

Comenta Compartir

Como señalaba el periodista John Perkins, aunque la población de Estados Unidos representa menos del 5% de la población mundial, consume más del 25% de ... los recursos del planeta. Esto ha sido posible gracias a la explotación de otros países, principalmente en vías de desarrollo. En su conocido libro 'Confesiones de un gánster económico', que durante años figuró en la lista de los más vendidos del New York Times, Perkins destaca cómo Estados Unidos ha convencido a muchos países estratégicos para que contrajeran enormes deudas con el fin de financiar sus infraestructuras, quedando así sujetos a su control. Si trasladamos este enfoque a la acuciante necesidad de Ucrania de financiar la guerra a cambio del acceso a tierras raras, no cabe duda de que no podemos sorprendernos: es simplemente una continuación de su forma de actuar a lo largo de los años.

Si analizamos el famoso Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial, es esencial recordar que, como mencioné en la introducción, Estados Unidos también salió reforzado de ese conflicto. A diferencia de otras potencias, no sufrió la devastación en su territorio, a excepción del ataque a Pearl Harbor, y su economía experimentó un auge espectacular. Durante los cinco años de guerra, su PIB creció a un ritmo del 10 % anual. En 1945, Estados Unidos se había convertido en la fábrica del mundo, controlando dos tercios de las reservas mundiales de oro y convirtiéndose en el principal acreedor de todas las naciones beligerantes, incluida la Unión Soviética. Además, el Plan Marshall no solo ayudó a la reconstrucción de Europa, sino que también facilitó la entrada de empresas estadounidenses en sectores estratégicos europeos. En muchos casos, este plan permitió a Europa adquirir productos estadounidenses, consolidando así la dependencia económica. No obstante, como señala Javier Solana, la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos ha sido determinante en el curso del siglo XX. Dos guerras mundiales y una guerra fría han demostrado el impacto de esta alianza en la defensa de valores comunes, generando la más grande relación comercial y de inversión del mundo. Sin embargo, no podemos perder de vista que las repercusiones de los conflictos van más allá de las consecuencias humanas y geopolíticas inmediatas. A lo largo de la historia, las guerras han actuado como catalizadores del cambio económico: en algunos casos han estimulado la innovación y el crecimiento, mientras que en otros han provocado recesión y penurias. La desestabilización que la guerra en Ucrania está generando en Europa debe llevarnos a reflexionar sobre las repercusiones económicas de la implicación de Estados Unidos en este conflicto. No debemos olvidar que la prestación de ayuda militar a Ucrania es un aspecto clave de la estrategia estadounidense. Si bien su objetivo principal es apoyar a los aliados europeos y garantizar su seguridad, también refuerza la economía de Estados Unidos. La industria de defensa es un sector vital para el país, y el incremento del gasto militar en Europa se traduce en mayores contratos para sus empresas. No cabe duda de que la demanda de equipos militares, tecnología y servicios de apoyo aumentará, beneficiando directamente a la economía estadounidense. Este escenario nos lleva a cuestionarnos si, en esta encrucijada, Estados Unidos logrará equilibrar sus obligaciones éticas de promover la democracia y los derechos humanos con las implicaciones prácticas de sus acciones militares. La credibilidad y la posición moral de Estados Unidos en el escenario mundial están en juego. La historia ha demostrado que sus intervenciones han tenido un impacto profundo en la configuración del orden global, pero la pregunta sigue siendo si será capaz de mantener ese equilibrio en un mundo cada vez más complejo y multipolar. A lo largo del tiempo, Estados Unidos ha utilizado diferentes estrategias para consolidar su hegemonía: desde el Plan Marshall hasta las actuales alianzas militares y económicas. La guerra en Ucrania representa un nuevo desafío en este contexto. Mientras el mundo observa, la forma en que Estados Unidos maneje esta situación definirá no solo su papel en el conflicto, sino también su capacidad para seguir siendo un actor clave en la escena internacional. La cuestión es si su intervención en este conflicto será recordada como un esfuerzo genuino por la paz y la estabilidad o simplemente como otra estrategia para mantener su supremacía global.

